Známa slovenská moderátorka Adela Vinczeová prišla s priznaním, ktoré by sme od nej možno nečakali. Kedysi s verejnosťou veľmi svoje súkromie veľmi nezdieľala, no teraz to vyzerá tak, že sa čo-to zmenilo…

Pandémia koronavírusu so sebou priniesla v našich životoch veľa zásadných zmien. Svoje o tom vie aj jedna z našich obľúbených slovenských moderátoriek Adela Vinczeová, ktorej sa koronavírus dotkol skôr v pozitívnom slova zmysle. Aspoň to si myslela.

Počas prvej vlny, keď sme zostali zavretí v karanténe, niektorých prepadala beznádej, smútok a depresia. Mnohí zostali na niekoľko týždňov bez práce, a teda bez zárobku, čo spôsobovalo obavy o budúcnosť. Adela však nič také nepociťovala, podľa jej slov bola pre ňu karanténa mimoriadne prospešná, nakoľko si mohla konečne trochu oddýchnuť od práce.

„Tá prvá fáza, keď sa všetko zrušilo, viem, že pre veľa ľudí to bolo zložité, pre mňa osobne to bolo super, že som si oddýchla, diár neexistoval. Teraz je tá druhá fáza, keď všetko, čo sme nerobili, nás dobehlo aj s tým, čo už bolo dopredu naplánované na toto obdobie, takže teraz je toho dvoj- až trojnásobne viac. Plus musíme všetkých posielať na testy, všetky tie výroby ošetrovať bezpečnostne, takže je to ultra komplikované teraz,” vyjadrila sa Adela.

Avšak priznáva i to, že jej manžel Viktor Vincze jej bol veľmi nápomocný, najmä čo sa týka domácich prác. Takže sa nemusela stresovať a ešte popri práci myslieť na to, že ju doma čaká upratovanie. Okrem toho však tvrdí, že bola často pracovne preťažená a je rada za to, že jej „nálady“ Viktor zvládol s prehľadom a úsmevom.