V máji zverejnila moderátorka informáciu, že bojuje s rakovinou, čo nemilo prekvapilo celé Slovensko. „Táto fotka nie je pekná, ani veselá a predsa si ju zarámujem, lebo mi asi zachránila život. Keď ju v noci zbadal môj otec, zavolal mi z Košíc, aby som si okamžite zavolala záchranku, lebo mi ide o život. Navretá cieva na krku, niekoľkotýždňové strašné svrbenie celého tela, tlak na hrudi a v hlaave, pocit škrtenia a únava. To všetko som pripisovala len extrémnemu stresu, ktorý nám priniesli tieto čudné koronačasy. Nemala som horúčky, ani žiadne hrčky, či zväčšené uzliny, ten môj lymfóm si rýchlo a zákerne narástol za hrudnou kosťou,'' napísala vtedy pod fotku, ktorou chcela upozorniť na to, aby sme si všetci dávali väčší pozor na svoje zdravie.

Odvtedy sa však veci zmenili a Aneta si vedie veľmi dobre, čo je vidieť aj na fotografiách, ktoré zverejňuje na sociálnych sieťach. Teraz však prišla s ďalšou novinkou, ktorá je ale o dosť príjemnejšia. Rozhodla sa totiž pomáhať druhým, pretože sama vie, že pomoc je niekedy v živote človeka to najdôležitejšie. Ide o pomoc ženám s detičkami, ktoré zasiahla koronakríza.

„Ženy ženám” je projekt, do ktorého som sa zapojila s cieľom pomôcť matkám samoživiteľkám, ktoré sa kvôli korone ocitli v ťažkej situácii. Pomôcť môžete prostredníctvom online dražby na portáli aukcie.ludialudom.sk do 28. novembra. Dražiť môžete jednu z limitovanej edície brošní, ktorá je výpoveďou tejto doby. Autorkou brošne je umelkyňa Jana Brisudová @galaxia.brisudova.sculptor.

Nie každá žena, jej deti a ich príbeh chcú byť zverejnené, mnohé z nich a takisto ich deti sa stretávajú s posmechom a šikanou, kvôli ich situácii. Preto som sa rozhodla byť jednou z ambasádoriek tohto projektu a podporiť konkrétny príbeh ženy.

Portréty všetkých nás – ambasádoriek od @janaliska_photography a brošňu si môžete prísť pozrieť aj osobne do Viktoria ´s gallery v River parku do 28. novembra @viktoriasgallery

Celý finančný výťažok z každej aukcie pôjde na pomoc konkrétnej žene – matke/babičke a jej deťom.

Okrem príbehov, ktoré budú podporené prostredníctvom tohto projektu, sa na portáli ĽudiaĽuďom.sk nachádza aj mnoho iných, ktoré môžete podporiť akoukoľvek sumou. Ďakujeme❤️ Partneri projektu sú: ludialudom.sk, galaxia.brisudova.sculptor, helenkatomkova, _romec_ (ĽudiaĽuďom.sk), janaliska_photography – foto,“ zverejnila fotku s týmto krásnym popisom.