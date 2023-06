Ako píše Plus JEDEN DEŇ, po zmyselnej brunetke s uhrančivým pohľadom už neostala ani stopa. Herečka Angelina Jolie sa v uliciach New Yorku objavila po boku svojich detí. Ako vždy, svoju chudučkú postavu maskovala vo voľnom oblečení. Jej outfit však nebol tým, čo pri pohľade na herečku zaujalo.

Angelina Jolie v roku 2000. Zdroj: David McNew

Počas svojej kariéry zmenila Angelina farbu vlasov niekoľkokrát. Vždy sa však vrátila k svojej pôvodnej tmavej. Ako sa zdá, teraz sa jej zažiadalo akejsi radikálnejšej zmeny imidžu.

V uliciach New Yorku sa totiž ukázala s novou farbou vlasov. Tmavej dala zbohom a aktuálne sa teší z novej blond hrivy. Zmena prichádza v čase, keď sa začalo šuškať, že Angelina sa po rokoch vojny s Bradom Pittom stretáva s novým mužom. Nedávno sa ju podarilo nafotiť v spoločnosti známeho miliardára Davida Mayera de Rothschilda (44). Že by bol práve on za jej veľkou premenou?