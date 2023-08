Je to už nejaký ten čas, čo dala Barbora zbohom pracovným povinnostiam a všetku svoju pozornosť venovala deťom, píše magazín EVA. Sem-tam si vedela odskočiť na nejakú moderovačku, no nemôžeme to porovnávať s pracovným nasadením, ktoré mala nastavené v minulosti. Chýba jej už mikrofón? "Určite áno, teda sú určite obdobia v živote, kedy to musí ísť bokom. Už iba pár dní a je po mojej materskej. Tak rýchlo to zbehlo," konštatuje moderátorka pre Nový Čas.

Barbora Krajčírová s deťmi Zdroj: https://www.instagram.com/p/CsOUDEPMvsz/