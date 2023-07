Inak ako Miroslav ho neosloví a z každého jej slova ide pokoj. Spevák Miro Jaroš (45) má s mamou Štefániou (68) krásny vzťah. Už po druhýkrát im však vkročila do cesty rakovina. Jeho mama podstupuje náročnú liečbu, no napriek tomu nestráca svoj povestný humor a na svet sa neprestala usmievať.

Rozprávať sa s pani Štefániou je skutočne nezabudnuteľný zážitok. Sympatická dáma vyžarujúca dobro a optimizmus, ktorým nakazí azda každého, píše týždenník Život. V živote si prešla rôznymi úskaliami a ako hovorí Miro: Nemala to jednoduché. Ona napriek tomu zostala tou usmievavou pani Štefkou, ktorá svojou aurou rozžiari deň všetkým, hoci sa aj nad jej dňami zatiahli mraky. Už v roku 2018 jej totiž diagnostikovali rakovinu. „Na krku mi našli dva zhubné nádory. Musela som podstúpiť operáciu. O rok neskôr som mala ďalší nález na tom istom mieste, ktorý bol však hlbšie. Vtedy ma trošku postrašili, pretože mi povedali, že mám metastázy. Nechápala som to, pretože som to v tom roku 2018 hneď riešila a liečila sa. Myslela som si, že bude koniec, že metastázy znamenajú ‚finito‘. Nakoniec sa operácia podarila a dostala som aj 32 ožiarov, nemala som našťastie chemoterapie,“ začala svoje rozprávanie pre týždenník Život pani Štefánia.

Miro zobral milovanú mamu v minulosti na Maldivy. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZD3Cu3Lc2s/

Po ťažkej skúške žila s novým elánom svoj skromný život plný farieb. Pri obvyklých pravidelných kontrolách jej však lekár nie tak dávno zistil zhoršenie stavu. „Dlho som mala onkomarkery v norme, ale začiatkom tohto roka sa zvýšili. Pán doktor to začal riešiť. Poslal ma na CT-­-čko a dozvedela som sa, že mám metastázy v hrudníku aj bruchu,“ vysvetľuje bez okolkov spevákova mama a jedným dychom pokračuje: „Keď mi to oznámil, bola som z toho v šoku, ale povedala som si, že musím opäť zabojovať, nesmiem sa vzdať. Hovorila som si, že sa nemôžem ľutovať a premýšľať nad tým, že sa choroba opäť vrátila.“ Lekári sa zhodli, že operácia v tomto prípade už nebude možná, a odporučili jej liečbu imunoterapiou. Dodnes ich absolvovala už šesť. „Do žily mi tečie hodinu taká dobrota. (Smiech.) Zdá sa, že mi to pomáha. Úspešnosť liečby sa však potvrdí až pri ďalších vyšetreniach.“ Jej diagnóza znie karcinóm z Merkelových buniek a pani Štefánia je rozhodnutá stopercentne dôverovať lekárom.