Legendárna Carol zo seriálu Krok za krokom Suzanne Somers (76) potvrdila, že sa jej vrátila rakovina prsníka, píše týždenník Život. Správu zverejnila len niekoľko hodín po tom, ako jej manžel, producent Alan Hamel, oznámil túto smutnú správu v rozhovore pre Page Six. Ona však odmieta, aby táto diagnóza "ovládala" jej život.

„S rakovinou žijem od svojich 20 rokov. A zakaždým, keď sa tá malá mrcha objaví, pokračujem v jej odpaľovaní," uviedla v pondelok vo vyhlásení, o ktoré sa podelila s Entertainment Tonight. „Robím všetko pre to, aby ma táto zákerná choroba neovládla," povedala rozhodne. Suzanne vysvetlila, že ide o recidívu rakoviny prsníka. „Ako každému pacientovi s rakovinou, keď sa dozviete to obávané: 'Je to späť', stiahne sa vám žalúdok. Potom si však oblečiem bojovú výstroj a idem do vojny. Toto je pre mňa známe bojisko a som veľmi tvrdá."

Suzanne Somers si v seriáli Krok za Krokom zahrala postavu Carol. Zdroj: Getty Images

Herečka je od roku 1977 šťastne vydatá za producenta Alana Hamela (87). „Rakovina je choroba, ktorá postihla celú moju rodinu, a keď ma zasiahla po mojej dvadsiatke, s Alanom sme sa ešte viac zblížili a každá chvíľa každého dňa bola vzácna. Za viac ako 42 rokov sme nestrávili ani jeden deň oddelene. To je veľké pozitívum," povedala. Herečka za dôvod, prečo nepodľahla chorobe, považuje svoju "neuveriteľne podporujúcu" rodinu a mimoriadne zdravý životný štýl.