Nemáte tak trochu pocit, že sa nám tu v poslednej dobe opäť rozprestrela poriadna dávka nenávistného „bodyshamingu“? My teda určite. A našťastie si to všimli aj celebrity z našich radov, ktoré na to aj dostatočne rýchlo a dobre reagujú…

Jednou z týchto celebrít je aj slovenská speváčka Celeste Buckingham, ktorá sa nám dostala do povedomia prostredníctvom známej speváckej súťaže SuperStar. Celeste bola vtedy ešte tínedžerka, no dnes je už dospelá žena a je aj aktívna na sociálnych sieťach, kde však nepridáva kdečo.

Našťastie patrí medzi slovenské osobnosti, ktoré svoj vplyv na sociálnych sieťach využívajú dobrým spôsobom, a to na akúsi osvetu o tom, prečo by sme sa my ženy mali mať rady. Nielen navzájom, ale hlavne seba. Lebo práve od toho závisí aj naše zdravé sebavedomie a prijatie ďalších pekných vecí v živote, ktoré na nás netrpezlivo čakajú možno už za prvým rohom ulice.

O Celeste je známe, že svoj Instagram využíva okrem iného aj na to, aby ukázala vlastnú seba lásku a inšpirovala tak aj ženy, ktoré ju sledujú. Preto nebolo prekvapením, že sa vyjadrila aj k nedávnej kauze, ktorú si len nedávno vyrobila vizážistka Michaela Rujáková, ktorá v ňom doslova vysmiala „plnšie“ ženy.

Napísala v ňom: „Na Instagrame alebo aj všeobecne by sa mali ukazovať len ženy, ktoré majú dobré postavy lebo pozerať sa na nechutné a nakysnuté mľandravé telá, je viac odpudivé ako „ošmatlané boty“. Každá, ktorá sa chce ukazovať, by mala v prvom rade vyzerať lebo je síce fajn akože „vaše sebavedomie“, ale realita je taká, že to odpudivé. Aj plnšia žen by mala byť pevná a ešte hlavne, keď sa ukazujete v modeloch, ktoré majú pôsobiť predajne.“