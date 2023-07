Bývalá slovenská playmate Lela Ceterová, dnes manželka zápasníka MMA Karlosa Vémolu, sa nebráni plastickým operáciám, píše PLUS 7 DNÍ. Má nové prsia, nos a pred siedmimi rokmi si dala urobiť aj pozadie, no po čase jej pri namáhavej činnosti implantát praskol. Reoperáciu zadku odkladala, až si našla lekára v Istanbule, u ktorého podstúpila šesťapolhodinový zákrok.

Okrem operácií Ceterová vzbudzuje rozruch aj ako podvádzaná manželka. Hoci Karlosove nevery vždy zvládla, české médiá už viackrát zverejnili články, v ktorých rôzne veštkyne vidia v kartách koniec ich vzťahu. A príležitosti sa v tomto smere chytila aj istá stávková kancelária, ktorá vypísala kurz na rozvod českého zápasníka. Ešte pred pár dňami bol pomerne nízky - iba 2,5 : 1. Stávkovanie na šoubiznisové osobnosti je, zdá sa, v kurze. Českí tipéri môžu zarobiť aj na správnej odpovedi na otázku, či sa Dara Rolins tento rok vydá za Pavla Nedvěda.

Ceterová miluje svoje deti a neustále ich ukazuje a rozpráva o nich. Pred pár dňami si dokonca zaspomínala aj na bábätko, o ktoré prišla. „Lilinka rastie, ako z vody. Jej ochota a snaha pomáhať svojej maminke po operácii ma doháňa k slzám. Lilinka bola moje vymodlené dievčatko. A najviac na svete som šťastná, že ju mám, a že bola taká silná bojovníčka a zvládli sme celé tehotenstvo. Častokrát premýšľam, aké by to bolo, keby tu bola s nami jej dvojička. Určite by to bolo tiež moc krásne. Tá najčistejšia a najúprimnejšia láska, aká môže existovať, je detská láska,“ vyznala sa bývalá playmate.