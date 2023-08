Ako na to zareagovala malá Linda?

Daniela Nízlová tvorila pár futbalistom Stanom Lobotkom, s ktorým má dcérku Lindu. Koncom roka 2021 sa dvojica rozišla. Dôvodom malo byť to, že Stana už nepriťahovali Danieline krivky, ktoré mala po pôrode. V apríli tohto roka Daniela priznala vzťah s exotickým Victorom Ibarom, s ktorým taktiež čakala bábätko, no o to prišla po tom, čo sa s ňou Victor cez telefón rozišiel.

ZMIERENIE DANIELY SO STANOVOU NOVOU PRIATEĽKOU? FOTO TU!

Daniela v láske šťastie nemá, no oporou jej je rodina a najmä dcérka Linda. Ako sa totiž zdá, kvôli nej funguje Twiinska s Lobotkom na kamarátskej úrovni a podľa informácií Nového Času sa spolu stretávajú nielen na Slovensku, ale aj v Taliansku, kde Stano pôsobí.

Stano Lobotka už nejaký čas žiari po boku bývalej missky Kristíny Šulovej. Pri nedávnom rozhovore sa Daniela Novému Času zverila, ako Linda s otcom komunikuje a ako často sú v kontakte.