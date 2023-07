Slávna dcérka Johnnyho Deppa (24) sa erotiky nebojí! V novom seriáli The Idol sa objavila vo viacerých pikantných scénach úplne nahá a dablérku rázne odmietla. Ktovie, čo jej na to doma povedal otec...

Kariéra dcérky Johnnyho Deppa (60) a francúzskej speváčky Vanessy Paradis (50) sa v posledných rokoch raketovo rozbehla, píše PLUS JEDEN DEŇ. V najnovšom seriáli The Idol stvárnila mladú muzikantku Jocelyn po boku speváka Abela Makkonen Tesfaye (33), známeho ako The Weeknd.

Ako vychádzajúca hviezdička sama pre magazín People priznala, s nahotou nemá žiadny problém. Podľa jej slov pomáhať vyjadriť posolstvo seriálu o mladej popovej speváčke, ktorá sa hľadá vo veľkom svete: "Myslím si, že občasná nahota postavy fyzicky odzrkadľuje nahotu, ktorú na nej emocionálne vidíme."

Lily-Rose s mamou a bývalou ženou Johnnyho Deppa, Vanesou Paradis. Zdroj: gettyimages

V seriáli sa to horúcimi scénami len tak hemží, no Lily-Rose nemala problém sa vyzliecť donaha pri žiadnej z nich. Dokonca odmietla dablérku, ktorú jej producenti ponúkli a tvrdí, že takéto "naturálne" natáčanie je pre ňu terapeutické.

Podľa režiséra práve nahotu ľudia chcú vidieť, veľa nahoty!

K herečkinej nahote vo filme sa vyjadril aj samotný režisér Levinson: "Je to niečo, čo ľudí upozorňuje, je to to, čo priťahuje publikum".

"Práve to priťahuje predstavivosť. A myslím si, že je to veľmi pravdivé, pretože to dnes robí takmer každá popová hviezda," narážal Levinson na odhaľovanie tela na verejnosti.

