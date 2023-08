Tipovali by ste to na Karlosa?

Lela a jej manžel Karlos Vémola patria k najkontroverznejším párom českého šoubiznisu, ktorý si po búrlivých správach o nevere nakoniec povedal svoje áno, pričom škandály ich neobchádzali ani po uzavretí manželstva.

SPOLOČNÚ FOTKU Z KINA A NEČAKANÝ VÝBER FILMU NÁJDETE V GALÉRIÍ!

Lela je známa plastickými operáciami a úpravami, pričom pred viac ako mesiacom odletela do Turecka, kde si nechala vylepšiť svoje pozadie. „Oprava môjho pozadia bola naozaj akútna, pretože som to mala vo veľmi zlom stave. Bohužiaľ, bolo to spôsobené hlavne zlou predchádzajúcou plastikou zadku. Okrem implantátov sme sa s pánom doktorom dohodli, že spravíme aj čiastočnú liposukciu, keďže sa mi nepodarilo pribrať toľko, koľko som mala a nemala som veľa tukových buniek,“ povedal nadšene blondínka o zákroku, no ako píše Plus JEDEN DEŇ, fanúšikovia majú na toto vylepšenie iný názor.„Vyzeráte na 55, smutné,” znel jeden z kritických komentárov, s ktorými sa roztrhlo vrece.

Karlos Lele pripravil narodeninové prekvapenie. Zdroj: Instagram/Lela Vémola

Po spŕške negatívnych komentárov sa zjavne Karlos rozhodol, že svojej manželke zdvihne náladu a nečakane ju zobral na rande do kina. “Čo by som pre tú moju @lela_ceterova_official neurobil, a tak sme vyrazili do kina na…,” znel zápasníkov popis ku fotografií z kina, pričom fanúšikovia ostali v údive, na aký film sa išli obaja spoločne pozrieť. Foto nájdete v galérií!

