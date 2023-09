Speváčka Dominika Mirgová sa vydávala ešte v roku 2015, kedy si za manžela zobrala dlhoročného partnera Petra, s ktorým majú spoločného syna Peťka. Ako to však býva, nie každá rozprávka ma šťastný koniec, čo sa ukázalo aj v prípade speváčky, kedy jej ranu pod pás zasadil práve jej manžel, ktorého nachytali pri nevere s o dosť mladšou Klárou.

ODVÁŽNU FOTO DOMINIKY, NA KTOREJ SI PRIPADÁ NESMIERNE SEXI SI POZRIETE TU!

„Jediné, čo vám môžem povedať, je, že nech to dopadne akokoľvek, chceme len, nech je náš syn šťastný, nič nie je viac a my ho budeme chrániť. Najviac, ako sa dá! Spolu alebo od seba, stále jeho rodičia a on si nezaslúži žiadnu negatívnu myšlienku v jeho nevinnom živote,” napísala vtedy Mirgová na sociálnej sieti, pričom od ich rozchodu ubehlo už niekoľko mesiacov, počas ktorých sa dala Dominika dokopy a nikdy nevyzerala lepšie!

Vľavo mladá frajerka manžela Dominiky Mirgovej Klára. Zdroj: Instagram, archív

Toto tvrdenie dokazujú aj fotografie, ktoré pravidelne pridáva na svoje sociálne siete a na ktorých jej to neskutočne pristane. Najnovšie sa jej fanúšikovia na Instagrame pýtali na rôzne otázky a jednou z nich bola aj táto otázka: „Ukáž kde si sexi podľa teba,“ napísal niekto z fanúšikov, pričom speváčka okamžite na túto správu reagovala fotkou, na ktorej je neskutočne sexi a do očí sa jej teda rozhodne pozerať nebudete!