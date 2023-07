Dorota Nvotová prežívala nepredstaviteľné chvíle strachu o syna. Najprv si myslela, že Filip je len prechladnutý.Po čase však spozornela, pretože mu ochrnula tvár a musel byť okamžite hospitalizovaný v nemocnici.

FOTO DOROTY SO SYNOM Z NEMOCNICE TU!

„Dostal boreliózu napriek tomu, že vôbec neviem o tom, že by mal kliešťa. Bol iba v Bratislave a zrazu mu ju diagnostikovali,“ prezradila Novému Času Nvotová a dodala: „Nemal ani červený fľak po akomkoľvek kliešťovi. Najprv som si myslela, že ho prefúklo na kúpalisku. Spočiatku to vyzeralo ako zápal očných spojiviek a sťažoval sa na bolesti šije. Kým na to rodič hlavne príde, tak to trvá. Nám to trvalo celých päť dní. Ale keď mu ochrnula polovica tváre, vedela som, že je zle.“

Dorota Nvotová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CLkC6RbLXOU/