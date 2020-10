Evelyn nám ukázala svoje zvodné krivky! WOW! Mohla TOTO povedať o svojej postave? (FOTO)

Zdroj: Profimedia

Na jednom zo svojich instagramových postoch pridala popis, že mala chuť na zmenu. Toto je ale poriadna zmena! Zo začiatku to vraj s verejnosťou až tak zdieľať nechcela, no nakoniec si povedala, že prečo nie. A my sme jej za to veľmi vďační. Je to predsa jej nové „ja" a treba sa ním pochváliť!