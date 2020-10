Z najnovších fotiek Dary Rolins vám padne sánka. Ona že má 47 rokov? Zdroj: Instagram Dara Rolins

O úspešnej slovenskej speváčke je známe, že rada cvičí jógu. Najnovšie dokonca samotná Rolins prezradila ešte viac a podelila sa so svojimi fanúšikmi o záber, na ktorom jej robil spoločnosť poriadny fešák. Totižto predstavila muža, ktorý do jej života vniesol to čaro týchto cvikov.

,,Tieto rána s mojim najobľúbenejším jogínom Petrom ma fakt bavia. Corona spôsobila, že sa hodiny jógy presunuli ku mne domov a vyzerá to, že u toho zostaneme. Takto, je to moje pohodlné prianie, ale asi by som ten nápad mala prezradiť aj Petrovi,”vyjadrila svoje pocity Dara Rolins.