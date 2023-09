Adriana Poláková žije svoj rozprávkový život v susedom Rakúsku, kde spoločne s partnerom Christianom vlastnia kaštieľ, v ktorom môžete stráviť noc alebo tu mať nádhernú svadbu.

Sympatická Slovenka všetkých prekvapila, keď sa pred viac ako dvoma rokmi rozhodla opustiť Teleráno a poslúchnuť svoje srdce, ktoré ju zavialo práve k naším susedom. Ako sa však zdá, toto rozhodnutie bolo správne a Adriana dnes žiari šťastím aj z toho dôvodu, že je zasnúbená!

Nová fotka Adriany s partnerom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CwfmHfOIsJb/

"Bol to deň ako každý... Nič nenasvedčovalo tomu, že sa niečo chystá. Najprv prišiel s kyticou ruží, ale keďže mi bežne len tak donesie kvety, stále som nič netušila. A vtom si pokľakol a vytiahol z vrecka prsteň. Keď som sa spamätala zo šoku, povedala som áno,“ povedala Adriana pre TV Markíza, pričom pri otázke, kedy bude svadba, odpovedala bývalá markizáčka takto: "Takže do roka a do dňa," poznamenala Adriana, pričom sa pochválila aj prsteňom, ktorý by jej mohla nejedna závidieť!