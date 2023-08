Slovenská herečka Zdena Studenková tvorí pár s hudobníkom Braňom Kostkom už 30 rokov, pričom ich začiatky neboli také ružové, ako sa mohlo na oko zdať. „Mala som v tej dobe to šťastie, že som si zarobila na zahraničnom seriáli na vlastný dom. Vyplatila som bývalého manžela a zostala v ňom s dcérou a priateľom. Finančne ma ale to odstupné vyčerpalo tak, že sme potom nejaký čas žili v maličkom podnájme a dom sa prenajímal. To nebolo najlepšie obdobie a tiež o tom nikto nevedel. Nechválila som sa,“ povedala herečka o rozvode s režisérom Stanislavom Párnickým pre portál iDnes.cz.

Dnes je herečka v šťastnom partnerskom zväzku s Braňom Kostkom, no ako píše Nový Čas, aj hudobník má svoje prekliatia, ktoré musí Zdena tolerovať a naučiť sa s nimi žiť. Konkrétne ide o jeho prácu, ktorú miluje, ale problém je tom, že je ňou až priveľmi posadnutý a je pre neho zmyslom života. „Málokedy zažívam také úplné vypnutie. Respektíve nie je mi úplne dopriate. Je to preto, lebo každý čas, ktorý nevenujem kapele, je vlastne časom, ktorým ju o niečo okrádam,“ povedal o svoje skupine Fragile, ktorej je už 20 rokov „otcom“.

Už pár rokov je súčasťou kapely Fragile. Zdroj: archív F.

Hudobník takisto priznal, že tento jeho neduh ho občas dobehne a skazí mu plány, s čím sa pravdepodobne Zdenka musela takisto naučiť žiť. „Ja nemám úplne relax a nezažívam pocity, že tak teraz nič nemusím. Ja si to neužijem. Keď idem na dovolenku, chcem tam športovo relaxovať, zoberiem si bicykel a som spokojný. Hlavne keď urobím niečo pre svoje telo. Ale stále je tam v podvedomí niekde výčitka,“ vysvetlil so smiechom líder skupiny Fragile, pre ktorého je jeho skupina jednou z najdôležitejších vecí v jeho živote.