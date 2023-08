Česká modelka a Miss World 2006, Taťána Kuchařová, má po rozvode s Ondřejom Brzobohatým (40)a kontroverziách okolo ich cirkevného rozvodu konečne dôvod na nefalšovaný úsmev.

Na sociálnej sieti pridala Taťána niekoľko záberov zo svadby. Hoci nešlo o jej svadobný deň, mohol byť predzvesťou toho, čo príde. Modelka, ktorá bola v úlohe družičky, zdieľala niekoľko snímok, na ktorých ukázala nádherné zelené šaty. Samozrejme, že nesmeli chýbať ani spoločné fotky s nevestou.

Taťána Kuchařová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CbUipQGDcWE/

Podelila sa však aj o video, na ktorom stála medzi ostatnými nezadanými dámami, pripravená chytiť svadobnú kyticu. A áno, práve ona bola tou šťastnou. Moment, kedy kytica pristála v jej rukách, spustil vlnu radosti. Čo to znamená pre jej budúcnosť, to vie len ona. Na verejnosti sa však od rozvodu neukázala po boku nového muža. Heslo „do roka a do dňa,“ tak asi nie je na mieste. Samotná modelka celú situáciu okomentovala iba stroho a napísala „No...,“ a pridala niekoľko smajlíkov.