Drsný raper Separ sa po rozvode so speváčkou Tinou zahľadel do mladej Cynthie, s ktorou tvoril pár od roku 2021. Ich vzťah si hneď od začiatku vyslúžil poriadnu dávku kritiky, no dvojica to ustála a pôsobila zamilovane, pričom o to šokujúcejšie boli správy o ich nečakanom rozchode. Len nedávno boli spolu na dovolenke v Grécku, kde nič nenasvedčovalo tomu, že príde náhly koniec.

Oficiálne sa k rozchodu ani jeden z dvojice zatiaľ nevyjadril, no raper pridal prednedávnom na svoj Instagram záhadnú foto s popisom: „Dnešný deň je definícia slova šťastie v hre, nešťastie v láske. Akože od dnes tomu verím,“ napísal k záberu raper, pričom zdroj z ich okolia sa vyjadril, že dvojica mala v súkromí nezhody a Separ bol k Cynthii často chladný.

Cynthia a Separ sú spolu už 2,5 roka.

Ako píše Nový Čas, influencerka v Separovom dome už nebýva, „Cynthia je naspäť v Galante, tam žila predtým, než išla bývať k nemu,“ povedal zdroj o ich vzťahu a následne dodal, že práve raper mal byť ten, kto vzťah ukončil. „Už ho jednoducho nebavila. On nemá o ženy a ich záujem núdzu a povedal si, že stačilo,“vyjadril sa blízky kamarát rapera, čo muselo Cynthiu naozaj zabolieť.