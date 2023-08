Evine tehotenstvo nie je úplne bezproblémové.Vo vyššom štádiu tehotenstva jej počas fotenia prišlo veľmi zle. „Počas fotenia mi bolo tak zle a na odpadnutie, že som sa sama zľakla. Mne normálne zostalo 3x tak zle... mne už bolo na odpadnutie a to z toho dôvodu, že mne všetka krv, ako som stála, stiekla do nôh a mne úplne opuchli nohy. Ja aj na tých fotkách ich mám také obrie, opuchnuté. Po fotení sme išli do mesta na večeru a na zmrzlinu a ja som mala problém dostať sa do auta... Dostala som šialené bolesti kĺbov, panvy,“ posťažovala sa Eva. na Instagrame.

EVA CIFROVÁ ČOSKORO PORODÍ. FOTO Z NEMOCNICE TU!

„Dokonca počas fotenia som si musela ľahnúť, ako mi bolo na odpadnutie a veľmi zle. Ja som si ľahla a Lukáš mi normálne musel vytláčať krv z nôh,“

Eva s partnerom Lukášom Zdroj: https://www.instagram.com/p/B0B6YxQoAxQ/