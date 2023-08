Obľúbená slovenská herečka je mamou na plný úväzok, pričom minulý rok im do rodiny pribudol ďalší člen.„Áno, som tehotná. Už som v piatom mesiaci a opäť to bude dievčatko. Takže k synovi a dcérke pribudne ďalšie dievčatko," povedala vtedy sympatická brunetka pre Plus JEDEN DEŇ, ktorá je dnes hrdou mamou dcéry Emky, syna Oskara a najmladšej dcéry Luny.

Ako však sama herečka priznala, s deťmi jej pomáha aj opatrovateľka, ktorá je u nich už 7 rokov.„Mám opatrovateľku Elenku, prišla k nám, keď mala Emka rok, čiže je s nami už 7 rokov.S jej pomocou sa cítim slobodne a viac vyrovnane, nestojím len pri hrncoch a plienkach. Je ťažké natrafiť na niekoho dobrého, no stojí za to, hľadať. Našim deťom dáva veľké množstvo lásky. Aj vďaka môjmu manželovi Jurajovi a babičkám, sa mi darí pracovať a realizovať sa, aj keď, napríklad Lunu ešte stále dojčím. Emku a Oskarka som dojčila rok, pri Lune to už ide ťažšie, keďže nechce zobrať umelé mliečko.” Povedala mama troch detí otvorene v rozhovore pre Najmama.sk.

Braňo Deák s kolegyňou a herečkou Zuzkou Porubjakovou Zdroj: https://www.instagram.com/p/CiineQ9M6D4/

Zuzana stíha popri materstve aj prácu herečky, a ako sama priznala, možnosť, že môže znova pracovať, ju robí veľmi šťastnou. „Veľmi. Či už ide o novú sériu Pána profesora, alebo nový seriál pre Jojku, ktorý robí fantastický režisér Jan Hřebejk, teším sa. Tento typ spolupráce si veľmi vážim. Celkove som šťastná a vďačná, že to môžem zažívať. Je to pre mňa vzácne, z hereckého i ľudského hľadiska, že si môžem vyberať z projektov, po ktorých mi srdce piští a to je príjemné.” Povedala herečka pre Naj mama, pričom po jej boku stojí aj jej manžel Juraj, ktorý je poriadny fešák a sú spolu už 14 rokov.