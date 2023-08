Z tejto premeny pôjdete do kolien!

Ako píše Plus JEDEN DEŇ, umelá inteligencia sa tentokrát prekonala. Pustila sa rovno do kráľovskej rodiny a upravila všetko, čo na ich tvárach podľa štandardov krásy nemá čo robiť. Kate nariadila výraznejší rúž a Williamovi dopriala husté vlasy. Čo myslíte, páčil by sa takto vojvodkyni viac?

Fotografie zverejnil portál Brightside.

Kráľovná Alžbeta mala asi zlú kaderníčku... Keby ju niektorá takto ostrihala, klobúky by si na hlavu už s takýmto účesom nedávala. Zdroj: Getty Images, Brightside

