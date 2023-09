Spisovateľka a scenáristka Hana Lasicová, ktorá je dcérou Milana Lasicu a Magdy Vášáryovej, vychováva dve dcéry Ester a Stelu. S otcom svojich detí však už nežije, o čom sa doteraz verejne nevedelo, až doteraz!

Ako píšu Topky.sk, Hana sa totižto dala dokopy so svojou starou láskou, o čo sa podelila aj na svojom Instagrame. „Po 1,5 roku to už ďalej nemôžem a nechcem skrývať,” prezradila Hana o jej novom partnerovi, s ktorým chodila už pred 20 rokmi. „Bol to krásny vzťah, taký skvelý, že sme na to obaja celý život nezabudli,” vyznala sa brunetka, pričom ich cesty sa opäť spojili.

Hana Lasicová s dcérami Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cm_f3NzyOvQ/

„Stále sme zostali v kontakte, lenže sa akosi životne míňali. Jeho srdce odnieslo do Austrálie, ja som mala deti... Po dlhých 18-tich rokoch som mu napísala, že naňho stále myslím. V podstate zo žartu! Odpísal, že on tiež. Lebo to sa ani inak nedá, keď niekoho nosíte v duši dve dekády a nič z toho neodchádza, len to zreje. Zatiaľ nám to už toho 1,5 roka ide. A ešte krajšie než predtým. Neviem presne, čo bude, ale do budúcnosti sa pozerám s nádejou, pokorou a radosťou. Že všetko dopadne najlepšie, ako môže,” napísala mama dvoch detí o svojej novej láske na sociálnu sieť, pričom mnohí jej vyjadrili podporu a želanie, aby jej to v tomto vzťahu vyšlo.