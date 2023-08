Ako píše Plus JEDEN DEŇ, na Meghan a Harryho sa v uplynulom čase valí jeden problém za druhým. Dvojica prišla v uplynulých mesiacoch o lukratívne kšefty so spoločnosťou Spotify. Navyše sa začalo šepkať aj o ich problémoch v manželstve a o Harryho plánovanej ceste do Afriky, kam sa chcel vybrať bez Meghan a ich dvoch detí.

Meghan a Harry sa boja o priazeň a nevzdávajú sa. Zdroj: Netflix Harry & Meghan

Neboli by to však oni, ak by sa nepokúsili svoju povesť zachrániť a urobiť zo seba nevinné obete. Po klebetách a kritike tak v stredu zverejnili spoločné video nakrútené v záhrade ich luxusnej rezidencie v Kalifornii za 12 miliónov libier. Na zverejnenom videu dvojica telefonovala príjemcom prvého grantu z fondu Responsible Technology Youth Power Fund, aby im zablahoželala. Projekt má podporiť prácu s mladými ľuďmi na zlepšenie digitálneho sveta.

Harry počas telefonátu spomenul aj Archieho (4) a Lilibet (2) slovami: „Ďakujem, že robíte všetko, čo robíte. Naše deti sú obzvlášť vďačné.“ 41-ročná Meghan potom so smiechom dodala: "Ešte to nevedia, ale budú!" Dvojica sa počas celého nakrúcania náramne bavila, pôsobili šťastne a spokojne, pričom telefón zapnutý na reproduktor držal v ruke Harry.

Mnohí im však toto divadielko už nezhltnú. Keďže sa Meghan v minulosti živila ako herečka, je len ťažké odhadnúť, ktoré jej vystúpenie je úprimné a čo je iba divadielkom.