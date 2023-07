Dominika Mirgová začiatkom tohto roka prežívala naozaj ťažké chvíle, keď sa prevalila nevera jej manžela Petra, s ktorým má syna Peťka. „Áno, zachytila som tieto fotky a články, bohužiaľ, dnes ráno z médií počas toho, ako som malého viezla do školy a mrzí ma, že som sa to nedozvedela od človeka, s ktorým som strávila 10 rokov. Cítim sa hrozne. Som smutná a sklamaná,“povedala vtedy bývalá superstáristka o dni, keď sa o tejto situácií dozvedela.

PRVÁ SPOLOČNÁ FOTO MIRGOVEJ EX A JEHO NOVEJ PARTNERKY V GALÉRIÍ!

Speváčka neskrývala sklamanie, avšak svojmu manželovi želala len to najlepšie. „Jediné, čo vám môžem povedať, je to, že nech to dopadne akokoľvek, chceme len, nech je náš syn šťastný. Nič nie je viac a my ho budeme chrániť najviac, ako sa dá. Spolu alebo od seba, stále sme jeho rodičia a on si nezaslúži žiadnu negatívnu myšlienku v jeho živote,” povedala speváčka na nový vzťah svojho manžela, pričom ako sama uviedla, ich vzťah nefungoval už dlhšie.

Peťkovi gratulovali obaja rodičia. Zdroj: instagram.com/p/CrqlvVcNXB6/?hl=sk

Ako píšu Topky.sk, Peter a jeho nová mladšia priateľka vyzerajú naozaj zaľúbene, o čom svedčí aj ich najnovší záber, ktorý pridala na Instagram Petrova partnerka Klára. Na ňom sú na rodinnej oslave, pričom to vyzerá tak, že už svoj vzťah ďalej netaja. Veď pozrite sami!