Danka Čapkovičová sa divákom dostala do povedomia vďaka moderovaniu televíznych novín na TV Joj, kde ste ju mohli vidieť vždy upravenú a nahodenú. V marci minulého roka sa sympatická blondínka stala dvojnásobnou mamičkou, ktorá sa venovala prevažne materským povinnostiam, pričom teraz prišiel očakávaný návrat do spravodajskej stoličky.

Túto novinku oznámila prostredníctvom sociálnych sietí, kde pridala fotografiu s popisom: „Priatelia, je to tu. Už o pár dní sa vraciam do spravodajstva,” napísala ku snímke, pričom pred veľkým návratom na obrazovky sa nechala Danka trocha vylepšiť a podstúpila bielenie zubov. „Aby som sa na vás mohla krásne usmiať, ukradla som si pár desiatok minút pre seba a prvýkrát v živote som si nechala vybieliť zuby. Som spokojná a šťastná,” zhodnotila tento krok dvojnásobná mamička, ktorú onedlho znova uvidíme na televíznych obrazovkách.

Dana Čapkovičová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CkIwa_wqlpb/

Ešte pred veľkolepým návratom si však spoločne s rodinou odskočila na dovolenku do Turecka, kde si užívali more, slnko a oddych. „Na tieto chvíle čakám celý rok. More, slnko a dni, keď nemusíme riešiť bežné starosti, iba byť spolu.” Napísala sexi blondínka ku záberom v plavkách, v ktorých ukázala svoju dokonalú postavu a vyzerala neskutočne!