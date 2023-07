Ako píše Plus JEDEN DEŇ, život Petry Vajdovej je ako na húsenicovej dráhe. Po jej nešťastnej ceste autom z roku 2017, keď jej policajti namerali v krvi 2,4 promile, sa jej začala lepiť smola na päty. Prišla o prácu, nedarilo sa jej ani v láske. Život sa jej začal rúcať ako domček z karát. Herečka sa dobrovoľne prihlásila na protialkoholické liečenie v českom Kroměříži. Tam stretla osudového muža Martina Hrnčiříka. Do pacienta, ktorý bol v tom čase ženatý, sa bezhlavo zamilovala a on sa pre ňu rozviedol. Dvojica sa následne v decembri 2018 tajne zosobášila.

Zväzok dvoch abstinujúcich alkoholikov je však podľa odborníkov veľké riziko. Stačí, že zlyhá jeden – a potiahne aj druhého. Kto v tomto vzťahu zlyhal ako prvý, sa ukázalo iba 10 mesiacov po svadbe v roku 2019. Správa o tom, že jej manžel v práci havaroval pod vplyvom alkoholu, určite nebola pre ňu povzbudzujúca.

Petra Vajdová v seriáli Nemocnica. Zdroj: TV JOJ

Vajdová sa musela začaťobracať a vrhla sa do práce. Popri dabingu točila film od Evity Twardzik „V lete ti poviem, ako sa mám“ a vrátila sa aj na televízne obrazovky. V jojkárskom seriáli Nemocnica, ktorý sa na obrazovky vráti na jeseň s novými časťami, hrá psychiatričku.

V súkromí sa jej však až tak nedarí. Manželstvo jej medzičasom stroskotalo a z Petry sa stala rozvedená žena.

Herečka tak má za sebou náročné obdobie, keď jej najväčšou oporou je synček Martinko. Verí ešte po sklamaniach v lásku? „Verím, jednoznačne. Pevne dúfam, že stretnem človeka, s ktorým si budeme vzájomnou oporou a prijme nás spolu s Martinkom (syn, pozn. red.),“ prezradila Vajdová v rozhovore pre najnovšie vydanie týždenníka Život.