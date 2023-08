Ako píše Život, Lindsay Lohan (37), ktorá sa v roku 2022 vydala za Badera Shammasa, priviedla na svet svojho syna Luaia 17. júla. Dva týždne nato zapózovala na Instagrame v crop-tope a šedých cyklistických šortkách. „Som taká hrdá na to, čo toto telo dokázalo počas tých mesiacov tehotenstva a teraz, keď sa zotavuje. Mať dieťa je najväčšia radosť na svete!" rozplývala sa hviezda vtipkujúc, že jej najčastejším outfitom je teraz popôrodná spodná bielizeň. S odkazom na svoj ikonický film Mean Girls (Protivné baby) dodala: "Pretože nie som bežná mama, som mama po pôrode."

Drobček v brušku pekne rastie. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CriwgNehR2b/

Bábätko sa narodilo v Dubaji, kde pár žije, pripomína Daily Mail. Chlapčekovi dali meno arabského pôvodu Luai, ktoré znamená „štít alebo ochranca“. Lindsay, jedna z tínedžerských kráľovien 90-tych rokov, sa preslávila úlohami v obľúbených filmoch ako The Parent Trap, Freaky Friday a Mean Girls. Rýchly vzostup na vrchol si však vypýtal svoju daň. Herečka bojovala so závislosťou, v kuse len žúrovala a so svojimi rodičmi Michaelom a Dinou Lohan bola dlhé roky na nože. Hviezde sa nakoniec po dramatickom období a súdom nariadených rehabilitačných návštevách podarilo zmeniť život.