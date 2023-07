V posledných týždňoch sa Richterová dostala do povedomia ľudí vďaka ostrej kauze, ktorá prebehla medzi ňou a otcom jej detí, politikom a podnikateľom Borisom Kollárom. Ako píše Plus JEDEN DEŇ, Barbora vyčíta politikovi, že sa nezaujíma o ich dvoch spoločných synov, a to odvtedy, odkedy čaká dieťa so svojou milenkou Laurou.

„Len čo otehotnela jeho aktuálna ,budúca matka‘, tak sa prestal venovať deťom. Dovtedy to tiež nebol ,otec roka‘, ale aspoň sa zaujímal o staršieho syna a telefonoval s ním. Ako vyzerá náš 9-mesačný syn, nemá ani poňatia,“ povedala na adresu Borisa Kollára mamička malého Aarona, pričom ho začala čoraz viac ukazovať aj na sociálnych sieťach.

Malý Aaron cez víkend oslávil jeden rok, kedy mu Richterová prichystala menšiu narodeninovú oslavu v kruhu najbližších. Na fotografiách je odfotený spoločne so starším bratom Arturom, ktorého má tmavovláska takisto so známym politikom. Povedzte sami, na koho sa malý Aaron začína podobať?

