Ako píše Plus JEDEN DEŇ, jedna z našich najúspešnejších modeliek vo svete modelingu zatiaľ nenašla toho pravého. A to mala po svojom boku rôznych zaujímavých mužov, napr. exmanžela Madonny (65) Guy Ritchieho (54), českého moderátora Leoša Mareša či bývalého futbalistu Filipa Šeba. Pred časom sa jej rozpadol vzťah, čo priznala vo februári tohto roku v relácii Neskoro večer u Petra Marcina. Odvtedy bola bez oficiálneho partnera. No aktuálne sa jej opäť blýska na lepšie časy. Kocianová je už niekoľko mesiacov zamilovaná do finančníka z Londýna.

Na snímke slovenská topmodelka Michaela Kocianová. Zdroj: archív

"Zoznámila nás naša spoločná kamarátka, ale trvalo to, kým sme sa dali dokopy. Obaja sme predsa len z inej krajiny. Potom to nejako sadlo a som rada. Po dlhej dobe je v Prahe a je tu so mnou,"prezradila českému Blesku Kocianová "Volá sa Rafík," dodala s úsmevom kráska, ktorá si so sympatickým finančníkom užila veľké česko-slovenské súťaže Elite Model Look. Michaela je patrónkou súťaže. V roku 2004 sa umiestila na 2. mieste a to ju vystrelilo do svetového modelingu, kde úspešne pôsobí do dnes.