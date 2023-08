Zuzana Čaputová prednedávnom oslávila svoje jubileum, pričom veľkolepé oslavy neboli iba za múrmi prezidentského paláca, ale k prianiam sa neskôr pridali aj známe osobnosti či partner pani prezidentky. „Každému prajem k narodeninám veľa zdravia, šťastia a lásky. Pani prezidentke by som po štyroch rokoch vo funkcii hlavy štátu poprial aj viac pokoja a času na oddych a relax.“ povedal Juraj Rizman pre magazín Život, kedy narážal aj na rozhodnutie pani prezidentky nepokračovať v kandidatúre.

TAKTO STE ZUZANU ČAPUTOVÚ EŠTE NEVIDELI - FOTO TU!

Je čas dovoleniek, pričom ani naša prezidentka v tomto smere nie je výnimkou a so svojim partnerom, Jurajom Rizmanom, si po náročnom období dopriali zaslúžený oddych. Počas dovolenky si však ako dopravný prostriedok nevybrali auto, ale časť cesty si užili na bicykli.

Pohoda 2023: Prezidentka Zuzana Čaputová sa na festival vybrala so svojim partnerom Jurajom Rizmanom. Zdroj: Instagram / Zuzana Čaputová

„Časť dovolenky opäť na dvoch kolesách. Mám za sebou krásne výlety do Malých Karpát, k rieke Morava, alebo do blízkeho Rakúska. Napríklad z Devínskej Novej Vsi cez most k našim západným susedom a naspäť kompou z dedinky Angern. Pekná trasa, odporúčam.” Napísala na svoj Instagram hlava štátu, pričom musíme uznať, že jej to v športovom oblečení a na bicykli poriadne pristane. Veď posúďte sami!