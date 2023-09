Zuzka nie je známa iba svojimi skvelými hereckými výkonmi, ale aj zdravým životným štýlom, ktorý sa snaží viesť už nejaký ten rok. Pravidelný pohyb a strava robia zázraky. Svoju figúru si stráži a vyzerá perfektne!



Zuzka je mamou dvoch detí, syna Jakuba a dcéry Marušky, ktorú často vidieť aj na Zuzkinom Instagrame. Herečka pred časom šokovala aj svojich blízkych kamarátov, keď na Instagrame priznala, že je už babka a tajila to 2 roky.

Zuzana Vačková s dcérou Máriou na dovolenke v Španielsku. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CvnP-IWsQso/?img_index=8

"Som šťastná že mi prišiel do života. Toto by sme sa asi mali naučiť tak , akosi všeobecne. Bezpodmienečne. Milovať ľudí len tak. Len preto, že sú na svete, že máme to šťastie, že ich stretávame," napísala pred časom Zuzka k fotke s jej vnukom. Od tej doby Zuzka z času na čas zverejní, ako trávi s vnúčikom voľný čas, no jeho tvár ešte neukázala...až doteraz.