Zdroj: Shutterstock

Avšak v jeho prípade to rozhodne nebolo med lízať. U 75-ročného herca a politika má totiž choroba skutočne ťažký priebeh. Vidno to najmä na jeho tvári – vyzerá byť už skutočne unavený a strhaný. Napriek tomu však venoval svoju energiu do skutočne veľmi pekného poďakovania lekárom a sestričkám, ktorí sa oňho v týchto ťažkých dňoch starajú.

Vyslal tým nepriamo odkaz pre všetkých, ktorí v týchto neľahkých časoch spochybňujú prácu lekárov a lekárok, a poukazuje na to, že sú teraz práve naopak veľmi dôležití. Milana Kňažka hospitalizovali už pred časom kvôli tomu, že vykazoval príznaky, ktoré neskôr preukázali, že ide skutočne o koronavírus. Mal zvýšenú teplotu a veľké bolesti.

Niekoľkokrát už vyzval ľudí, ktorí ešte stále hovoria o koronavíruse ako o chrípke, aby to nerobili, aby nezľahčovali situáciu a rešpektovali to, čo tvrdia zdravotníci a epidemiológovia. „Nenosenie rúšok nie je prejav vlastnej slobody, ale bezohľadnosť k slobode tých, ktorých tým ohrozujeme. Neverte lacným exhibicionistom, že Covid je len ľahká chrípka,“ povedal.