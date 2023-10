Obľúbená slovenská herečka Jana Kovalčíková fanúšikom dokázala, že nie je iba dobrá herečka, ale aj tanečníčka, keď zvíťazila v tanečnej šou Let’s Dance, kde tvorila pár s tanečníkom Vilémom Šírom.

Sympatická brunetka sa pomaly rozlúčila s letom, kedy časť prázdnin strávila aj za veľkou mlákou v New Yorku, kde bola navštíviť svoju rodinu. “Idem na takú dovolenku za ségrou, že budem aj variť a zavárať uhorky v New Yorku, ale aspoň lepšie ako v Ordzovanoch, alebo kdekoľvek inde. Kúsok Slovenska v New Yorku pri mojej sestre. Ideme aj s mužom, takže si to užijeme,“ povedala sympatická brunetka o netradičnej návšteve, ktorú toto leto absolvovala.



"Prázdniny v NY v plnom prúde, krásne leto do každej domácnosti, a vy ako? kde sa tešíte?" Napísala Janka k fotografií z New Yorku. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CvdVE6YuV8I/

Avšak obľúbená slovenská herečka už pomaly zarezáva aj na doskách Činohry SND, kedy o tom dala vedieť svojim fanúšikom naozaj originálne. Herečka na svojom Instagrame zverejnila fotku, na ktorej dostala nežný bozk od kolegyni, ku ktorej iba napísala popis.“Konečne spolu”.