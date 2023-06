Kto by nepoznal kultový muzikál Pomáda! Hlavní predstavitelia sa mihnutím oka stali hviezdami a poznal ich celý svet. Pamätáte si však na drsniačku Rizzo? V herečke Stockard Channing (73) by ste dnes črty okatej čiernovlásky hľadali márne. Plastiky ju zmenili na nepoznanie.

Stockard Channing ako ikonická Rizzo v legendárnej Pomáde. Zdroj: Instagram/rizzothegreace

Úspešný muzikál naštartoval hviezdu kariéru nielen hlavným predstaviteľom Johnovi Travoltovi (69) a Olivie Newton John († 73), ale i vedľajším hercom. Grécku herečku Stockard Channing by ste však na ulici už určite nespoznali. Na ulici v Londýnskom Soho ju odfotili šikovní fotografi a okrem známok starnutia na jej tvári vidno aj iné úpravy.

Stockard Channing sa však stala skutočnou ikonou predovšetkým vďaka svojej filmovej kariére. Jej energický a nezabudnuteľný výkon v tejto role jej priniesol veľký úspech a popularitu. Ďalšie známe filmy, v ktorých si zahrala, sú napríklad "Šesť stupňov separácie" (Six Degrees of Separation) z roku 1993, "Prvá manželka Richarda Nixona" (The First Lady) z roku 1996 a "Zbohom, Columbus" (The Fortune) z roku 1975.