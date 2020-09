Od našich “bratov” prichádzajú zlé správy o ochorení vdovy po božskom Karlovi Gottovi, ktorá práve v tomto období prekonáva nebezpečný Covid-19. No a práve jej zdravotné problémy sú dôvodom, prečo musela oznámiť fanúšikom prostredníctvom Instagramu ďalšiu nie veľmi pozitívnu správu. Slávnostná premiéra filmu "Karel" sa odkladá na neskorší dátum. „Milé priaznivci, viem, že sa na film Karel veľmi tešíte, a cítim, že obzvlášť v tejto zložitej dobe by vás náš film mohol povzbudiť a inšpirovať, lebo je plný nielen obrovskej energie a radosti z hudby, ale i silných emócií, vôle, statočnosti a zmierenia. Môj manžel bol vždy poslom dobrých správ, nech je teda uvedenie filmu Karel na plátna v tejto dobe plnej neistôt nádejou, že bude zase lepšie. Som presvedčená, že takto by si to náš Karel prial,“ Očakávaný dokument bude odpremiérovaný až 15. októbra. V našej galérii ale nájdete nádherné zábery nášho Káju!