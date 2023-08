Obľúbená herečka Janka Kovalčíková sa rozhodla zbaliť si kufre a počas leta navštíviť Ameriku, kde ju mala čakať netradičná brigáda. „Idem na takú dovolenku za segrou, že budem aj variť a zavárať uhorky v New Yorku, ale aspoň lepšie ako v Ordzovanoch, alebo kdekoľvek inde. Kúsok Slovenska v New Yorku pri mojej sestre. Ideme aj s mužom, takže si to užijeme,“ povedala o dovolenkových plánoch pre Koktejl.sk sympatická brunetka, pričom ako sa zdá, herečka je už opäť na Slovensku a ako sama napísala ku fotke na sociálnej sieti, zaváranie uhoriek nebolo to, čo tam naozaj robila!

Víťazka tanečnej šou Let’s Dance pridala na svoj Instagram fotografiu s dieťaťom v náručí, ku ktorej napísala: „Už mi chýba moja sestra, ďakujem ti za všetko,“ pričom je na fotke odfotená so svojim synovcom, ktorý sa narodil jej sestre Lenke, ktorá žije v New Yorku.

Víťazi show Let's Dance Zdroj: Instagram

Herečka k spomínanej foto ešte pridala jeden výstižný odkaz pre fanúšikov, ktorým naznačila, čo v Amerike naozaj robila. „Aby ste vedeli, ani uhorky sme nezavárali,“ čím naznačila, že všetok čas v Amerike pravdepodobne strávila so svojou sestrou a jej rodinou.