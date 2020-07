Jasmina zverejnila FOTKU, po ktorej je všetko jasné: „Na toto som čakala..." (FOTO)

Zdroj: Instagram

Z ich postov je cítiť, že sú spokojná a vyrovnaná rodina. Jasmina sa už dokonca viackrát vyjadrila aj na margo toho, či by chceli mať ďalšie dieťa. Podľa slov balkánskej krásky, jej táto otázka chodí do správ veľmi často.



Bolo to už pred Sanelovým narodením, a po ňom sa vraj zvedavosť ich fanúšikov ešte viac umocnila. „Takýchto otázok je veľmi veľa a ja rada odpoviem. Momentálne si celými dúškami vychutnávame Sanela a v budúcnosti by nás ďalšie bábätko určite veľmi potešilo,“ vyjadrila sa vtedy.

Navyše, teraz pridala fotografiu, podľa ktorej je úplne jasné, že sa vďaka malému synčekovi doslova vracia do detstva, a že práve to ju napĺňa a robí šťastnou: „Na toto som čakala. Že na všetky tieto moje detské úlety môžem povedať „veď to kvôli malému musím ísť“. Máme krásne dni,“ napísala pod fotku na sociálnej sieti Instagram.