Zdroj: Instagram/Karolína Chomisteková

Rodáčka z Oravského Podzámku žijúca v Bratislave dokonca skončila na krásnom štrnástom mieste na prestížnej súťaži krásy Miss World. Kto by bol povedal, že bude dlhší čas bez partnera. Jej posledný priateľ bol francúzsky tatér, potom bola istý čas sama.

Teraz sa však objavil po jej boku muž, ktorým tak trochu prekvapila. Ide totiž o Čecha, podnikateľa Jana Kmocha, ktorý je u našich českých susedov dosť známa tvár. Navyše ide o syna futbalového trénera a lektora, Jana Kmocha staršieho.

Medzi Karolínou a Janom je však trinásťročný rozdiel, čo by sme skutočne ani nepovedali! Veľmi im to spolu pristane a veríme, že im to vydrží!