Zdroj: Getty Images

Ide nielen o speváka, ktorého máme všetci radi, ale aj o skutočne veľmi dobrého a pokorného muža. Jeho začiatky totiž neboli vôbec jednoduché, je známy tým, že pred svojou speváckou kariérou bol bezdomovec, ktorý ledva prežíval zo dňa na deň. Niečo ako Keanu Reeves.

Obaja sú dôkazom toho, že ulica človeka dokáže skutočne zmeniť – buď sa z vás stane vyhnanec, ktorý sa už nikdy nezačlení do spoločnosti, alebo sa premeníte na pokorného človeka, ktorému začne záležať na tom, čo s vami bude. Obaja boli ten druhý prípad, našťastie.

A našťastie sa z toho Ed Sheeran dostal nielen finančne, ale si dokonca našiel aj priateľku, teraz už manželku, s ktorou má dievčatko! Nevieme ako, no obom sa im podarilo utajiť túto krásnu novinku až doslova do posledných dní. „Sme do nej úplne zamilovaní. Maminka aj dieťatko sa majú skvele!“ Napísal Ed na sociálne siete, kde sa touto veľkou novinou pochválil.

Dcérke navyše dali skutočne krásne a nezvyčajné meno!