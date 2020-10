Jasmina Alagič Vrbovská si tieto dni užíva so svojou rodinou pri mori! Od piatku minulého týždňa totiž pridala niekoľko fotografií, ktoré to potvrdzujú. Nie všetkým ich fanúšikom to však príde trikrát bezpečné…

Zdroj: Instagram J. A. V.

Niektorí fanúšikovia či fanúšičky ju v tom podporujú, iní ju za to zase kritizujú. Myslia si totiž, že počas lockdownu, v ktorom sa momentálne Slovensko nachádza, a ešte sa aj nejaký čas nachádzať bude, to nie je práve najbezpečnejší nápad.

Navyše, iste sa nájdu aj takí, čo pobyt pri mori rodine Vrbovských možno aj tak trochu závidia. Nie je sa čomu čudovať. Všetci by sme tieto dni chceli stráviť v teple pri mori, všakže…

Momentálne sa nachádzajú v Turecku, odkiaľ Jasmina pravidelne pridáva fotografie na svoj osobný profil na sociálnej sieti Instagram. „Užívajte keby som mala tú možnosť spravím to tiež takto,“ napísala jedna z fanúšičiek pod fotografiu.

K neprajníkom sa však vyjadrila aj Jasmina: „Ja viem,že toto nieje úplne štandardná materská, ja viem, že toto nieje úplne štandardný lockdown ale úprimne? Je to krásne. Som vďačná , že to takto môže byť.

Viete, sú ľudia ktorí by chceli aby sme sa cítili zle preto ako žijeme, možno to poznáte aj Vy vo svojom okolí. Nabádaju Vás žiť tak ako oni. Chcem len aby ste vedeli, že ich nepočúvajte. Nenechajte si pokaziť radosť ľuďmi ktorí by s Vami okamžite menili. Ak ste šťastní tak ako žijete vy sami, tak je to to najsprávnejšie. Doprajte všetkým nech sa im splnia sny, vtedy sa už nebudú hnevať nato, že Vy tie vaše žijete.“