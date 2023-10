Eva Mores (30) je divadelná aj televízna herečka, ktorú si môžete pamätať z jojkárskeho seriálu Nemocnica. V ňom stvárnila lekárku Denisu Antalovú. Herečka teraz na Instagrame prehovorila o zdravotných problémoch, ktorých sa doslova nevie zbaviť, píše týždenník Život.

FOTO TVÁRE HEREČKY PRED A PO ZÁKROKU TU!

„Nedávno mi po milióntykrát vyrezávali z očí pliagy, ktoré ma tam už trištvrte roka bolia, zhoršujú mi zrak a komplikujú prácu. Je to vraj najbolestivejší zákrok v celej oftalmológii a ja môžem potvrdiť, že si tú ukrutnú rezavú bolesť budem pamätať navždy. Nie preto, že ju už po všetkých tých zákrokoch poznám naspamäť, ale preto, že je naozaj neznesiteľná. Po každom tomto zákroku sa vždy dozviem, že to nebolo naposledy, a tak fungujem s neustálym vedomím, že mám túto otrasnú bolesť stále niekde pred sebou," priznala herečka, ktorá zverejnila aj drsné fotografie.

Eva Mores účinkuje aj v seriáli Nemocnica. Zdroj: Instagram @tvjoj