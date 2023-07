Kto ju nepozná z filmov Známi neznámi, Šťastný nový rok či Šťastný nový rok 2: Dobro došli, ten ju možno zaregistroval vďaka jej vzťahom s hneď dvoma známymi Slovákmi, píše magazín EVA. Najprv tvorila pár s raperom Strapom, vďaka čomu istý čas dokonca bývala v Bratislave, neskôr zakotvila v náručí youtubera Goga. S tým museli čeliť odlúčeniu, keďže počas ich vzťahu súťažil v reality šou Survivor. Anna a Gogo sa rozišli koncom minulého leta a herečka nijak netajila, že ju krach lásky bolel. Teraz má však na tvári úsmev od ucha k uchu!

Gogo a Anna Kadeřávková sa rozišli. Zdroj: Instagram annakaderavkova

Minulú jar fanúšikom, ktorých má na Instagrame až 331-tisíc, odtajnila, že stavia dom. "Presne taký, aký som si vždy priala: Veľký tak akurát, aby sa doň zmestili všetci ľudia, ktorých milujem a s ktorými sa cítim byť doma kdekoľvek. Takže bude perfektný,“ vyjadrila sa mladučká herečka. "Cítim obrovské šťastie a som vďačná, že mám možnosť budovať svoj nový domov práve teraz,“ tešila sa. Prešiel rok a štvrť a Kadeřávkovej sen naberá reálne kontúry! Zverejnila video, na ktorom stojí vo svojom novom dome.