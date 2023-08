Karel Gott je otcom štyroch dcér. Jeho Dcéra Dominika však pred časom, šokovala vyjadreniami o údajnom synovi jej otca, ku ktorému sa nikdy nepriznal. „Myslím si, že by verejnosť mala vedieť, že môj otec Karel Gott mal vytúženého syna. A to so ženou, ktorá bola jeho celoživotnou múzou a teraz sa so svojím synom rozhodla odísť žiť na Kanárske ostrovy, kde sú mimo dohľadu verejnosti,” prezradila koncom roka 2021 Dominika pre portál CNN Prima NEWS. „Je to pecka, že mám brata, ale bohužiaľ sa veľmi nepoznáme a možno by ma nemal rád práve tak ako Lucka,” povedala svojská Dominika Gottová. "To sa už nikto z nás nedozvie, prečo ho tajil," dodala Dominika a pokrčila ramenami. Podľa nej, mamou údajného syna Karla Gotta má byť niekdajšia láska Alice Kovácsová, s ktorou vzťah tajili 34 rokov!

Fotografie syna Alice zverejnila až v roku 2019 a pod nimi sa objavujú zvláštne komentáre. "Tie oči toho malého mi pripomínajú pána, ktorý sa so mnou bavil na ušnom oddelení v Motole pred dlhším časom a bol to známy, kultivovaný, slušný spevák a niečo mi medzi rečou naznačil," znie komentár istej pani, ktorý možnosť, že Karel je otcom syna Alice nevylučuje.

Karel Gott Zdroj: Profimedia

"Nádhera, bude po otcovi," znie komentár pod videom, ktoré Alice zverejnila. Jej syn na ňom hrá na klávesoch a je jasné, že má hudobné nadanie. Nápadná podoba Huga a Karla Gotta je tiež neprehliadnuteľná!