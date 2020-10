Koronavírus (Covid-19) neobchádza ani naše slovenské celebrity. Podľa všetkého to vyzerá tak, že neobišiel ani jednu zo slovenských influenceriek, ktorá ešte nedávno vyvolala poriadny rozruch…

Práve sme na Slovensku prekročili hranicu tisíc nakazených. Je to náš nový rekord, ktorý bude s veľkou pravdepodobnosťou ešte rásť. Ľudia totiž prestávajú byť ostražití a spoliehajú sa na to, že ochorenie koronavírusom nejako príde a odíde. Nie je to však tak, nie každý nakazený má totiž „ľahký priebeh“ zotavovania sa.

Teraz s nepríjemnou novinkou prišla aj slovenská influencerka Tatiana Žideková, ktorá pred pár dňami vyvolala poriadny rozruch, keď zverejnila fotografiu, kvôli ktorej ju „rozniesol v zuboch“ doslova celý internet. Zverejnila totiž fotografiu, ktorá bola platenou reklamou a nachádzala sa na nej kniha Mein Kampf, ktorej autorom je nacistický diktátor Adolf Hitler. Vďaka tomuto prešľapu ju preto vylúčili i z prestížnej súťaže Social Awards, v ktorej mala súťažiť v kategórii najlepších profilov na sociálnych sieťach.

Teraz má však zrejme vážnejší problém – na svoj osobný účet na Instagrame totiž pridala do stories informáciu, že je chorá, a teraz zverejnila, že si pre istotu ide podať žiadosť o vyšetrenie na koronavírus. Zrejme jej ochorenie nie je také nevinné, ako si myslela zo začiatku. Každopádne jej držíme palce a želáme skoré uzdravenie!