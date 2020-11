Kráľovská dvojica Meghan a Harry vyvolali ošiaľ! Marklová odfotená s tehotenským bruškom

I napriek tomu, že sa im nedávno narodil malý Archie, mnohí už očakávajú, že onedlho opäť do kráľovskej rodiny pribudne ďalší člen. Jednoducho, fanúšikovia Meghan Markle a princa Harryho sa tešia na moment, kedy sa verejnosti oznámi ďalšia sladká správa. Len nedávno sa dokonca kráľovskej rodine podarilo vyvolať poradny ošiaľ, keď zverejnila záber vojvodkyne Meghan Markle na Instagrame. Na ňom bola odfotená s tehotenským bruškom. "Je tehotná?" prvá otázka, ktorá zaujímala priaznivcov. Nakoniec sa však ukázalo, že išlo o starší snímok. No expertka na kráľovskú rodinu nezabudla dodať, že sa svet radostnej novinky dočká skôr, ako by mnohí čakali. V našej galérii pod článkom nájdete aj spomínaný záber. I ďalšie zaujímavé snímky.