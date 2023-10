Po rokoch úspechu v Hollywoode sa začalo hovoriť aj o plastických operáciách, ktorým sa Meg Ryan podrobila.

Jej tvár sa zmenila a stala sa predmetom diskusií v médiách. Herečka sa priznala, že podstúpila niekoľko estetických zákrokov, vrátane aplikácie botoxu a rôznych druhov omladzovacích procedúr. Tieto zmeny na jej tvári viedli k tomu, že ju mnohí fanúšikovia a kritici nepoznali. Tieto zmeny vzhľadu sprevádzali rôzne reakcie. Niektorí ju kritizovali za to, že stratila svoju prirodzenú krásu, ktorá ju urobila jedinečnou. Iní ju bránili a tvrdili, že je jej osobnou voľbou, ako chce vyzerať, a že by sme mali rešpektovať jej rozhodnutia.

Meg Ryan sa postupne stiahla z veľkých filmových projektov a menej sa objavovala v médiách. Mnohí fanúšikovia jej totiž nevedeli odpustiť to, že zahodila svoju ikonickú krásu a anjelské črty.

Herečka nemala ani veľké šťastie v osobnom živote. Hoci patrila k najkrajším vôbec, vydala sa len raz za herca Denisa Quaida s ktorým má syna Jacka. Pár sa však v roku 2001 rozviedol.