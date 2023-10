Kristína Svarinská je obľúbená herečka, ktorá hviezdi v slovenských seriáloch často. Aktuálne ju môžeme vidieť v dobovom seriáli Dunaj, k vašim službám. Má za sebou viacero nevydarených vzťahov a momentálne si užíva slobodný život. Navonok pôsobí vždy šťastne a o svojom súkromí veľa nehovorí. Kristína má však za sebou veľmi ťažké obdobie, ktoré jej život už navždy poznamenalo.

FOTO MAMY KRISTÍNY SVARINSKEJ TU!

V októbri 2014 jej v dôsledku mozgovej mŕtvice nečakane odišla do neba najmilovanejšia mama. Táto strata ju bolí dodnes. Minulý rok pri výročí jej úmrtia si na ňu Kristína zaspomínala dojímavými slovami. "Veľa o tom nehovorím. Nie takto verejne v instasvetoch. Ale čas letí a lieči. Pred 8mimi rokmi sa mi v tento deň otočil svet. Odišiel mi najbližší človek a istoty sa rozsypali… a nebolo to jednoduché,"