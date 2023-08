Lela pred viac ako mesiacom odletela do Turecka a do poslednej chvíle tajila, akú plastiku ide absolvovať tentoraz. „Oprava môjho pozadia bola naozaj akútna, pretože som to mala vo veľmi zlom stave. Bohužiaľ, bolo to spôsobené hlavne zlou predchádzajúcou plastikou zadku. Okrem implantátov sme sa s pánom doktorom dohodli, že spravíme aj čiastočnú liposukciu, keďže sa mi nepodarilo pribrať toľko, koľko som mala a nemala som veľa tukových buniek,“ napísala a zo svojho nového pozadia je nadšená. Jej „fanúšikovia” však majú iný názor, píše PLUS JEDEN DEŇ.

Ďalšia plastika. Ceterová si dala v Istanbule reoperovať zadok. Zdroj: INSTAGRAM/lela_ceterova_official

„Vyzeráte na 55, smutné,” napísala Gabriela. „Na 45 sexi mamina,” ozvali sa ďalší. Možno by to znelo ako kompliment, keby Lela nemala iba 33. „Dávam jej 5 rokov a rozpadne sa,” kopia sa komentáre. „To už má implantáty aj ‚v prdeli?‘ Ale musím povedať, že sa z nej stáva Rodrigo Alves. A taká pekná žena to bola,” zhodnotila Andrea.