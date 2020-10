Najhoršie, čo v týchto kritických časoch môžeme urobiť je, že budeme zľahčovať situáciu. Zrejme niečo podobné si povedala aj známa slovenská moderátorka, ktorú poznáme najmä z televíznej obrazovky, konkrétne z televízie Markíza.

Na svojom osobnom účte na sociálnej sieti Instagram totiž napísala pod jednu zo svojich fotiek vcelku dlhý príspevok o tom, ako by sme nemali zľahčovať pandémiu, v ktorej sa momentálne nachádza doslova celý svet. Slovensko nie je výnimkou, a tak vyzýva ľudí k tomu, aby brali situáciu zodpovedne a nosili rúška.

Pod fotkou píše, že sa snaží nemoralizovať, a aj rozumie tomu, že niekto môže mať na túto vec iný názor či pohľad, ako ona. Zároveň však ostro píše proti tým, čo pandémiu zľahčujú: „Čelíme totiž vírusu, ktorým je ľudská zloba a egoizmus. Urážame Milana Kňažka a jeho úprimnú snahu varovať nás pred následkami choroby, ktorá môže byť zajtra i našim problémom.. Uverili sme vo vlastnú nedotknuteľnosť.. Smejeme sa z ľudí, ktorí majú strach, hoci nepoznáme jeho korene. Ale: za mnohé ochorenia, ktoré nás robia krehkými vočí chrípke či Covid si vždy sami nemôžeme. Veď chránime napríklad aj choré deti. Fakt, že starí by umierali aj tak stráca význam, ak prídete o vlastných rodičov či starých rodičov.“

Vyzýva tiež k opatrnosti a k tomu, aby sme boli zodpovední, a to nielen kvôli sebe, ale aj kvôli a voči ostatným: „Sme len takí silní, ako najslabšie články z nás. Preto, prosím nikdy vo falošnom boji za vlastnú slobodu bez obmedzení nestraťme sami seba. Mnohí z nás by dali aj život za to, predĺžiť život milovaného čo len o pár dní bez ohľadu na jeho vek. Mnohí z nás by sa vzdali všetkého, ak by sa vrátilo to o čo prišli. Budme opatrní - má to zmysel. Lebo ak sa nás aj nedotkne korona, môžno nebude v nemocnici priestor ani pre obyčajné slepé črevo.. a to snáď, verte či nie môže prekvapiť mladých, zdravých aj silných.. ale aj tých, čo si to o sebe len myslia. Buďme v rúškach ľudskí!“